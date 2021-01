Gasperini: “Il Milan si merita tutti i complimenti. Hanno fatto risultati straordinari nonostante le assenze”

Al termine della partita contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha analizzato la situazione del Milan, prossimo avversario dei nerazzurri, a Sky Sport. Ecco le sue parole: "Da stasera ci penseremo. È una partita a cui ci teniamo perché chiudiamo il girone d’andata. Siamo in una buona posizione. Giochiamo contro la prima in classifica e sarà un test per poterci misurare. Per quello che hanno fatto nell’andata, si meritano tutti i complimenti. Nonostante abbiano perso giocatori importanti durante il campionato, hanno fatto risultati straordinari. Il merito va a Pioli e a tutta la squadra".