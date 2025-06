Gasperini tira già fuori la Roma dalla lotta Scudetto per la prossima stagione

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Se il Napoli ha vinto due volte lo scudetto in tre anni, se Parigi ha vinto in Europa, probabilmente si può fare risultato anche al di fuori di Milano o Torino. E per farlo bisogna costruire nel modo giusto. Serve tempo anche se non abbiamo dieci anni". Così Gian Piero Gasperini presentandosi a Trigoria. "Il risultato massimo che dobbiamo porci è la Champions League alla fine del prossimo anno - ha aggiunto -. Oggi la Roma non è da scudetto, poi non si sa mai". E ancora: "Il mio traguardo migliore sarà quello di far giocare ai calciatori la loro migliore stagione. Non è ancora arrivato il momento di accontentarsi, nemmeno a 30 anni".

Parlando dei singoli si è soffermato su Lorenzo Pellegrini che "deve avere la mentalità di voler fare la sua stagione migliore", mentre Soulé "è un giocatore offensivo e in quanto tale deve far gol, assist, prendere rigori e far ammonire gli avversari". Infine su Dybala: "Non devo cambiare la sua fisionomia, spero solo stia bene. Non ci sono giocatori che non sono adatti al mio gioco, noi dobbiamo farli stare bene tutti". Ha concluso poi con una battuta a chi gli chiede dei suoi allenamenti: "Non è mai morto nessuno con la mia preparazione... Per noi poi è importante che i giocatori si divertano e dobbiamo creare un bel clima di lavoro". (ANSA).