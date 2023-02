Gatti: "La sparizione del Milan è talmente clamorosa e sensazionale che pare in panchina ci sia il mago Silvan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ormai la sparizione del Milan è talmente clamorosa e sensazionale, che pare in panchina ci sia il mago Silvan", apre così Cristiano Gatti nel suo fondo sul Corriere dello Sport. Stefano Pioli e l'involuzione della squadra rossonera hanno dell'incredibile, non sono gli stessi campioni d'Italia della scorsa stagione. Un tecnico colpevole di un periodo così buio sarebbe stato subito fatto fuori, ma per il mister emiliano "permangono indulgenza e misericordia". Uno scudetto non si può scucire in tempo zero, ma "Non può esistere che adesso le colpe siano di giocatori e dirigenti". Perché secondo Gatti la mano di Pioli si è sempre vista nei momenti migliori, quindi perché non in quelli cattivi? Lui il primo imputato e solo dopo vengono i rossoneri, ormai persi nel nulla cosmico. La realtà dei fatti impone una messa in discussione di Pioli. Perché al Milan non esiste vivere di rendita.