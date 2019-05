Gattuso, addio al Milan. E per il futuro c'è anche la Lazio

Dopo l'ufficialità dell'addio di Gennaro Gattuso al Milan, adesso si aprono diversi scenari riguardanti il possibile futuro dell'ormai ex tecnico rossonero. E in questo senso - riporta Sky Sport - non è da sottovalutare l'ipotesi di una permanenza in Serie A.

Idea Lazio - Oltre alla Sampdoria, che deve ancora risolvere il caso Giampaolo, un'altra piazza da tenere in considerazione è infatti quella della Lazio. Con l'addio eventuale di Simone Inzaghi, Gattuso sarebbe tra i primi posti nella lista di Tare per l'eventuale sostituto.