Gattuso: “Calha? Non butto a mare i miei giocatori. Ci aspettiamo di più da lui”

Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha parlato anche di Çalhanoglu, spesso criticato: "Non butto a mare i miei giocatori, Çalha come per chiunque. Lo stesso Hakan sa che può fare molto di più, ma le sue gare non sono da buttare via. Ci aspettiamo di più a livello tecnico e di balistica, ho letto che la squadra si è ribellata perché il ragazzo gioca sempre ma a me non risulta. Perché i giocatori devono pensare a fare i giocatori e non alle mie scelte, che sono fatte in buona fede e non regalo niente a nessuno. Io non butto in mare nessuno”.