Gattuso: "Complimenti ai ragazzi ma pensiamo alla prossima"

Gattuso: "Complimenti ai ragazzi ma pensiamo alla prossima"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:24News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Bisogna ringraziare i ragazzi, nel primo tempo è mancato solo il gol. In questi giorni hanno lavorato bene, la prima è andata e pensiamo alla prossima". Parola del ct Gennaro Gattuso dopo la sua prima vittoria con la Nazionale nell'esordio in panchina a Bergamo contro l'Estonia. "A tutta la squadra bisogna fare i complimenti - aggiunge Gattuso ai microfoni della Rai - giocare così quando si alza il livello si può rischiare. Abbiamo un obiettivo, far ritrovare l'entusiasmo agli italiani. Nel gioco del calcio si può sbaglliare ma complimenti ai miei ragazzi: ora pensiamo a recuperare per la partita con Israele, lunedi'". (ANSA).