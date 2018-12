Gattuso: "Con il 433 si riempiva meglio l'area con interpreti diversi, il 442 a volte è di facile lettura"

Gennaro Gattuso, a Sky Sport, ha commentato così la scelta della disposizione tattica della sua squadra: "“Per tanto tempo nella mia gestione abbiamo giocato 433, si riempiva meglio l’area con interpreti diversi. Bonaventura si inseriva bene. In questo momento, con il 442, per gli avversari è più facile la lettura. In questo momento è così. Ci sta che chi è sostituito la può prendere male. L’importante è che finisca lì. In questi giorni, io e Patrick faremo una chiacchierata per il cambio”