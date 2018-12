Gattuso: "Dicembre mese difficile, involuzione dovuta alla perdita degli interpreti del 4-3-3"

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato così dell'ultimo mese: ""E' stato un mese in cui si è dormito poco, in cui la squadra si è visto che faceva fatica. E' stato un dicembre molto difficile, così come gli ultimi 3-4 mesi. Abbiamo sempre avuto dei problemi, non avendo tutta la rosa a disposizione. La nostra involuzione è data anche dal fatto di aver perso degli interpreti che ci permettavano di giocare il 4-3-3 in un certo modo. L'obiettivo dev'essere quello di arrivare in primavera attaccati alle rivali per provare a vincere il nostro Scudetto, che è la qualificazione in Champions".