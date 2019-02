Gattuso: "Dispiace lasciare fuori Cutrone ogni tanto"

La gestione di Piatek e Cutrone non sarà facile per Gattuso. L'allenatore milanista in futuro potrebbe anche pensare di schierarli insieme: "Possono giocare insieme, ma in questo momento dobbiamo ogni volta vedere chi sta fuori e quanto devono faticare le nostre mezz'ali per coprire i buchi. Io devo solo vedere se è funzionale un certo schema o no. Anche a me dispiace lasciare fuori Cutrone ogni tanto, ma devo pensare al massimo per la squadra e come può rendere al meglio".