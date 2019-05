Gattuso: "Eventuale 5° posto? Per me non sarebbe un fallimento"

L'eventuale quinto posto finale sarebbe un fallimento per il Milan? Ecco la risposta di Gattuso in conferenza: "Già ora non è un fallimento per me, poi siete liberi di scrivere quello che volete tanto vi siete già fatti i film in testa. Per me non sarebbe un fallimento, non perché voglio meriti personali, ma perché sarebbe scorretto. Poi guardando in casa altrove, Roma e Lazio che dovrebbero dire? Certo, c'è rammarico perché per due mesi siamo stati quarti da soli, col destino in mano, ma non è un fallimento. Concentriamoci sul nostro, diamo il massimo e cerchiamo di fare più punti possibili. Poi vedremo".