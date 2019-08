Come riferito da DerbyDerbyDerby.it, Rino Gattuso, ieri pomeriggio, è stato a Corigliano Rossano sul campo "Santa Maria ad Nives" per salutare i giovani della scuola calcio Forza Ragazzi, scattare qualche foto e parlare con loro. Una giornata importante per la città e per il club fondato in passato dall'ex allenatore rossonero.