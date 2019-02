Gattuso: "La Lazio ha giocato molto meglio di noi, però non ricordo tutte queste palle gol create"

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza dopo il pareggio con la Lazio in Coppa Italia: "Le poche volte che siamo usciti dalla pressione abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio a livello tecnico. Bisogna conoscere su quale binario vuole portare le partite l'arbitro. Orsato lo conosciamo tutti, quando arbitra non fischia mai mezzi falli. Noi stavamo sempre a pensare che era fallo e invece avremmo dovuto continuare a giocare. Sono d'accordo quando dici che la Lazio ha giocato molto meglio di noi, però io non ricordo tutte ste palle gol create. Siamo stati molto bravi a limitare le loro giocate offensive".