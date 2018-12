Gattuso: "Quando capiamo che i punti in palio sono pesanti subentra la paura. Deluso dal primo tempo di Frosinone"

Gennaro Gattuso, intervistato in esclusiva da Milan Tv, ha parlato delle ultime uscite del Milan: "Nei momenti di emergenza questa è una squadra che ha sorpreso tutti, che giocava con entusiasmo e senza nulla da perdere. Abbiamo avuto due partite contro Torino e Bologna in cui avremmo potuto staccare le rivali. Quando capiamo che i punti in palio sono più pesanti del solito, vengono fuori tutte le magagne di questa squadra e subentra la paura. Sono rimasto molto deluso dal primo tempo della mia squadra, sembrava che il Frosinone si giocasse il quarto posto. Fino a tre giorni fa eravamo ad un punto dal nostro Scudetto, che è la nostra Champions League. Nel secondo tempo abbiamo creato e abbiamo avuto le nostre palle gol. Siamo una squadra che vuole fare, ma fa sempre le cose a metà. Abbiamo sistemato la difesa, ora il problema è l'attacco. Ogni volta che tiriamo diamo la sensazione di non fare male agli avversari. Già è difficile giocare con la maglia del Milan, dobbiamo sbagliare senza deprimerci. L'errore ci sta, l'importante è rimediare e mettersi a disposizione di tutti. Sulle mezze palle ultimamente vincono sempre gli avversari, penso sia una questione di testa. Penso che la paura abbia preso il sopravvento".