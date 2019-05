Gattuso: “Questa squadra non mi ha mai tradito. Se avessi avuto il presentimento, avrei fatto un passo indietro”

L’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha parlato del gruppo rossonero, vittorioso a Firenze: “E' da tanto tempo che gioca bene, è stato fuori per tantissimo tempo, ma si è sempre fatto trovare pronto - ha detto a Dazn -. Questa è una squadra che non mi ha mai tradito. Se avessi avuto anche solo il presentimento, avrei fatto un passo indietro. Abbiamo avuto dei momenti in cui avevamo perso la bussola. Tutto quello che abbiamo fatto quest'anno non è da buttare via, perchè abbiamo fatto tanta roba".