Gattuso ricorda: “A Firenze non vinciamo dal 2014, nessuno regala nulla”

Gennaro Gattuso non sottovaluta l’impegno di Firenze. Nonostante la formazione viola non abbia più nulla da dire al campionato, è una trasferta sempre insidiosa per i rossoneri: “Nessuno regala nulla, noi dobbiamo pensare solo a noi. Non vinciamo a Firenze dal 2014. L'ho studiata ed è una squadra che crea grandi pericoli. Davanti hanno grandi giocatori, domani servirà una grande partita a livello fisico, mentale e tecnico. La Fiorentina è una squadra che ti può creare sempre pericoli".