Gattuso ricorda Berlusconi: "Gli piaceva vincere giocando un grande calcio"

Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport parlando di Silvio Berlusconi: “In tanti anni sono arrivati tanti giocatori che hanno indossato maglie di grandi club. Al Milan però rimanevano scioccati per l’organizzazione del club. Il Milan era un club che non ti faceva mancare nulla. C’erano delle regole da rispettare. Quando arrivavano le grandi vittorie e non giocavi bene non era contento. A lui piaceva vincere giocando un grande calcio. Se non lo vedeva te lo faceva notare e cominciava a chiamare e venire più spesso a Milanello. Gli piaceva vincere dominando”.