Gattuso su Suso: “Pochi giocatori fanno bene 50 partite l’anno. Ha portato il 30% dei punti”

Gennaro Gattuso ha parlato di Suso in conferenza stampa alla vigilia di Chievo-Milan: "Non credo che stia facendo fatica a livello fisico. Dovete essere obiettivi, io ne ho visti pochi di giocatori che fanno 50 partite all'anno al massimo. Non fa fatica dal punto di vista fisico. Avete finito con Calhanoglu e ora cominciate con Suso. Quello che Suso ha fatto in 48 punti a disposizione ha una media del 30% dei punti fatti. Ne ho visti pochi di giocatori che hanno fatto bene al 100% tutto l'anno. A livello fisico sta bene, è stato fermo per 20 giorni per un infortunio però oggi non è un problema per me".