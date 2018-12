Gattuso sui gol: "Abbiamo occasioni e non siamo precisi: sbagliamo tutto quello che arriva"

Ai microfoni di DAZN, Gennaro Gattuso ha commentato le difficoltà realizzative del Milan: "Per far gol bisogna buttarla dentro: in questo momento abbiamo occasioni e non siamo precisi, sbagliamo tutto quello che arriva. Non bisogna solo guardare se sbagliamo i gol, ma anche come difendiamo e attacchiamo. Nel secondo tempo non siamo stati precisi, non ci attacchiamo alla sfortuna perché per far gol bisogna essere freddi, dobbiamo essere precisi e ora non lo siamo".