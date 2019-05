Gattuso: "Vedere Abate centrale è stata una grande sorpresa"

Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha fatto anche un bilancio annuale.

Che giocatore ti ha sorpreso? "Non voglio parlare dei singoli, in tanti sono migliorati. Vedere come ha giocato Abate da centrale è stato una sorpresa, abbiamo passato un po' di settimane a convincerlo e poi è stata la sorpresa più grande. Ha interpretato il ruolo alla grande, ma poi in tanti hanno fatto bene. Purtroppo per qualità ci è mancato molto Çalhanoglu, vedere che ha segnato così poco mi fa rabbia perché potrebbe farne 7 o 8 per la balistica che possiede".