Gazidis a Sky: "Sono un milanista! E' un sentimento di appartenenza, mi rende molto felice"

Queste le parole di Ivan Gazidis a Sky: "Anche per me questa vittoria significa qualcosa in più. Non solamente cosa abbiamo fatto, ma come. Questo gruppo è speciale, ha voglia, spirito di unità e con queste cose tutto è possibile. Questa è la mia vittoria più bella".

A Reggio è nato il Milan: "Forse, la verità è che questo Milan era nato in tanti momenti, con tante persone speciali. E' merito di Ibra? Dico di sì. Meritio di Maldini? Si. E' un lavoro di squadra e forse è la cosa più importante: i tifosi. Ci hanno spinto avanti durante i tempi difficili, sono orgoglioso e felice per loro. Dopo tanti anni questo club ha bisogno di questa sera, di questo momento".

Su Maldini: "E' una storia bellissima, ma Paolo non è una bandiera, è un dirigente serio e che lavora duramente per questo club. Ho sempre creduto in Paolo, dall'inzio; ora è importantissimo per questo club, non solo per il passato ma anche per il futuro".

Come sta al Milan: "Mi sento a casa, sono un milanista. Mi sento qualcosa di speciale, non posso spiegare ma è un sentimento di appartenenza, mi fa molto felice".