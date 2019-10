Gazidis: "Commetteremo errori, ma il percorso è lungo e richiederà tempo"

Ivan Gazidis, AD del Milan, durante l'odierna assemblea dei soci ha parlato delle tempistiche che i rossoneri impiegheranno per tornare ad essere i contendenti del campionato: "È chiaro ed evidente che il ritorno del Milan al top del calcio italiano e mondiale non dovrà avvenire in 10/15 anni. Lo faremo in un modo che riflette a pieno i valori per renderlo un club innovativo e rendere i nostri fan orgogliosi. So che il percorso è ancora lungo. So che richiederà tempo, sarà complicato e commetteremo errori lungo il cammino, ma abbiamo una proprietà forte, assolutamente determinati e costanti nel raggiungimento degli obiettivi"