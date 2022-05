Gazidis: "Ho sempre creduto in Maldini, al Milan mi sento a casa"

MilanNews.it

Ivan Gazidis è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-Milan, soffermandosi anche su Paolo Maldini: "E' una storia bellissima, ma Paolo non è una bandiera, è un dirigente serio e che lavora duramente per questo club. Ho sempre creduto in Paolo, dall'inzio; ora è importantissimo per questo club, non solo per il passato ma anche per il futuro. Mi sento a casa, sono un milanista. Mi sento qualcosa di speciale, non posso spiegare ma è un sentimento di appartenenza, mi fa molto felice".