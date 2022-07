Gazidis: "Il nostro obiettivo è costruire un circolo virtuoso nel quale iniziative e investimenti possano migliorare le performance della squadra"

© foto di Pietro Mazzara

"Il nostro obiettivo, sintetizzato nella pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è quello di costituire un circolo virtuoso - ha dichiarato Ivan Gazidis, CEO di AC Milan ad acmilan.com nel comunicato (CLICCA QUI per leggerlo) sulla presentazione de "Il Milan di Tutti", Bilancio di sostenibilità per la stagione 2020/21 - nel quale gli investimenti e le iniziative che promuoviamo possano migliorare le performance della squadra, per poi generare maggiori ricavi da investire nuovamente sulle performance, e così via. Un processo che deve assolutamente essere sostenuto da un universo valoriale forte, che si estenda all’esterno del rettangolo di gioco e renda la comunità rossonera orgogliosa del proprio Club".