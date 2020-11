Gazidis: "La nostra visione ancora non diffusa in Italia ma può portare a grandi risultati"

Ivan Gazidis, intervistato da DAZN, ha parlato della visione societaria del Milan: "La nostra visione non è ancora così diffusa in Italia ma può portare a grandi risultati, bisogna crederci fortemente e allora tutto può diventare possibile. Dovremo imparare dagli errori che ci sono e ci saranno, restando uniti, condividendo un progetto comune per rimanere sempre il Milan. Ai nostri tifosi abbiamo chiesto di avere pazienza e credere al progetto su cui stiamo lavorando. All'inizio non è stato facile, ma ora tutti iniziano a vedere la direzione che vogliamo percorrere".

