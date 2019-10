Gazidis: "Non escludo investimenti su giocatori d'esperienza per aiutare i giovani"

Durante il proprio discorso integrale nell'assemblea dei soci, Ivan Gazidis ha parlato delle strategie di mercato che il Milan vuole seguire per tornare ad essere grande: "Abbiamo una strategia chiara, quella di investire in giovani calciatori che possano migliorare negli anni, che spendano i loro migliori anni tra le nostre fila, diventando insieme a noi dei Top Players. Dopo gli investimenti in Bennacer, Theo, Leao, Paqueta, Piatek, abbiamo la squadra più giovane della serie A. Da un lato questa è un’importante lato della nostra strategia, ma dall’altro lato non esclude investimenti in giocatori di esperienza che possano fare da guida ai giovani nel loro percorso di crescita e miglioramento, come abbiamo fatto acquistando Higuain e come faremo ancora."