Gazidis su Maldini: "L'ho assunto tre volte. Che combinazione con Massara"

MilanNews.it

© foto di Milannews.it

L'ad del Milan Ivan Gazidis è stato intervistato questa mattina su Repubblica e ha parlato anche del suo rapporto con Paolo Maldini. Come prima cosa ha elogiato la coppia che l'ex capitano rossonero forma con Massara: "Non credo servano parole per descrivere il valore culturale e manageriale che Paolo Maldini e Frederic Massara - in particolare la combinazione tra i due - hanno portato al Milan". Poi ha detto la sua su presunte voci di dissidi tra lui e Maldini stesso: "Paolo Maldini l'ho assunto io non una, ma due o tre volte, compreso l'ultimo rinnovo sul quale ho espresso un parere favorevole alla nuova proprietà".