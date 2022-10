Gazidis sul proprio futuro: "Ne parlerò con RedBird. Mi interessa il valore di questo progetto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Ivan Gazidis sul proprio futuro, presso la sede di Casa Milan, al termine dell'assemblea degli azionisti del Milan che approverà il bilancio 2021-22: "La cosa che mi interessa di più è proprio il valore di questo progetto, che non dipende da singoli individui ma da un lavoro di squadra di un team ben coeso che possa collaborare in modo proficuo. Io sento la responsabilità di avere un progetto che possa funzionare in modo solido, questo è la mia prima preoccupazione e la mia prima responsabilità come lo è sempre stato finora. Ne discuterò di tutto questo con tranquillità con RedBird e quando sarà il momento faremo poi una comunicazione”.