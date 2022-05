Gazzetta - A breve il primo incontro Maldini-Cardinale: il dt vuole un Milan che punti ancora più in alto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Milan a RedBird, è solo questione di tempo. E per Gerry Cardinale, l'agenda è già fittissima di impegni e incontri: il primo sarà con Paolo Maldini, vertice dell’area tecnica. Il tema centrale della discussione sarà la progettualità, più che il budget o i singoli nomi di mercato: Paolo vuole un Milan che punti più in alto, con gradualità come successo in questi anni, ma che abbia l’ambizione di mirare traguardi sempre più nobili, scrive la Gazzetta dello Sport. Sull'ambizione della nuova proprietà intende chiedere garanzie Maldini e secondo la rosea le rassicurazioni sono in arrivo: l’obiettivo è crescere ancora.