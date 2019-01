Gazzetta - Accordo per Piatek, ora la valutazione del Cda rossonero

Nella giornata di ieri, Milan e Genoa hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Piatek. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la delegazione rossonera si è congedata con un formale rinvio alle valutazioni definitive del Consiglio di amministrazione milanista. La prassi del fondo Elliott, infatti, prevede che le operazioni rilevanti debbano avere sempre un’autorizzazione di primo livello. In questi mesi - scrive la rosea - il management rossonero si è sempre mosso con criteri differenti rispetto alle consuete logiche del calcio italiano. Anche stavolta sarà così.