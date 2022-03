Gazzetta: "Affare di cuore: la Lazio punta su Romagnoli per ripartire"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Affare di cuore: la Lazio punta su Romagnoli per ripartire". Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan e dunque si libererà a zero in estate. Per il capitano rossonero, che non ha mai nascosto il suo tifo per i biancocelesti, è pronto un quinquennale da 3,5 milioni di euro.