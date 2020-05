Gazzetta - Ancora un'incognita il ritorno di Ibra in Italia: lo svedese vuole certezze sulla ripresa del campionato

Il ritorno di Ibrahimovic in Italia non è ancora stato programmato. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, l'attaccante svedese per il momento rimarrà in Svezia, attendendo che si faccia chiarezza sulla ripresa del campionato. Zlatan rientrerà qualora arrivasse la richiesta di obbligo da parte del Milan che, almeno per ora, non è ancora arrivata: il club non è preoccupato, anche perché il calciatore sta comunque lavorando in Svezia. Proprio per questa ragione il Diavolo non sembra intenzionato ad accelerare i tempi, tenendo conto anche dei quattordici giorni di isolamento domiciliare che Ibra dovrà obbligatoriamente osservare al momento del rientro in Italia.