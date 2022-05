Gazzetta - Bennacer ritroverà la titolarità al Bentegodi

MilanNews.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer dovrebbe ritrovare una maglia da titolare domani sera al Bentegodi contro il Verona, in cabina di regia. Il numero 4 rossonero, dopo il derby di Coppa Italia perso con l'Inter, aveva saltato la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio per un fastidio alla caviglia ed era entrato solo nei minuti finali della gara contro la Fiorentina di una domenica fa. Domani sera Bennacer è pronto a riprendersi il suo posto in mediana affiancato, con ogni probabilità, da Tonali.