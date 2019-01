Gazzetta - Bertolacci-Genoa, i dubbi del centrocampista

Milan e Genoa stanno ancora discutendo sulla contropartita tecnica da inserire nell’affare Piatek. Scartato Halilovic, i rossoblù hanno chiesto Bertolacci. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, questa soluzione fatica a prendere corpo per una questione di buonuscite. In realtà, il centrocampista ha da tempo un’intesa per tornare a Genova nella prossima stagione con un ingaggio da 1,1 milioni di euro netti per anno. Il problema è capire se anticipare l’uscita dal Milan lo porti o meno ad ulteriori guadagni. Ciò spiega perché in queste ore si sta lavorando a delle alternative (José Mauri o Plizzari).