Gazzetta - Biglia può restare ma il Milan proverà ad abbassare l'ingaggio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è concentrata sulla mediana rossonera. Tra gli uomini la cui permameneza in rossonero non è ancora certa c'è Lucas Biglia, il cui profilo poco si sposa con le caratteristiche anagrafiche ideali per Ivan Gazidis. Tuttavia l'esperienza dell'ex Lazio potrebbe fare comodo alla causa rossonera, in considerazione anche della partenza di Bakayoko. Per questo motivo non è da escludersi il rinnovo ma a una cifra più bassa rispetto ai 3,5 milioni guadagnati ora dall'argentino che ha ancora un anno di contratto e piace all'estero.