Gazzetta - Bonaventura, da Bergamo a Milano: gol, fantasia e normalità

In vista di Atalanta-Milan, La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Giacomo Bonaventura, il grande ex della sfida. Il centrocampista rossonero - scrive la rosea - torna dove è esploso. Gol, fantasia e... normalità. Jack è diverso dagli altri: niente tatuaggi e poca mondanità. Da Bergamo a Milano, non è mai cambiato. Ora è tornato protagonista in campo. Un motivo in più per firmare il rinnovo.