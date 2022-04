Gazzetta - Cessione Milan a Investcorp, restano due settimane di esclusiva. Poi sarà dentro o fuori

In merito alla trattativa tra Elliott e Investcorp per il possibile passaggio del Milan a quest'ultimo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che ci sono ancora due settimane di eslusiva, durante le quali verrà completata la due diligence, vale a dire l'analisi dei conti del club di via Aldo Rossi. Al termine di questo periodo, non ci saranno proroghe, ma si capirà subito che ci sarà o meno la fumata bianca e dunque il cambio di proprietà.