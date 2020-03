Gazzetta - Coronavirus, nessuna situazione critica in casa Milan

A Casa Milan, per il momento, non ci sono situazioni critiche, così come non ce ne sono nelle altre sedi di lavoro, chiuse da tempo. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del club rossonero e dell’emergenza Coronavirus, dopo la notizia della positività di Paolo Maldini e del figlio Daniel. Il Milan - sottolinea la rosea - si è messo da solo in quarantena, rispettando le direttive del governo. Tutti a casa, senza eccezioni: al momento non ci sono sintomi nei dipendenti e nei giocatori.