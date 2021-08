"Da Ballo-Touré a kalulu: chi aspetta una chance", titola La Gazzetta dello Sport. "Il terzino sinistro ex Monaco - scrive la rosea - "chiuso" da Hernandez, come Gabbia al centro. Il francese per Pioli è stato un jolly". I due, ovviamente, non sono titolari, ma troveranno spazio nel corso di una stagione ricca di impegni.