Gazzetta: "Da Hernandez a Giroud: i rigori sono un vizio. E Maignan non li para più"

"Da Hernandez a Giroud: i rigori sono un vizio. E Maignan non li para più": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questa stagione ha concesso finora ben 11 rigori, di cui ben 8 nel 2024. Gli ultimi tre gol subiti dai rossoneri sono arrivati solo dal dischetto, tra Rennes e Atalanta. A questo si aggiunge un altro problema, cioè il fatto che Maignan non ne ha parato nemmeno uno (l'ultimo penalty neutralizzato dal francese risale al 18 aprile 2023 a Kvaratskhelia ai quarti di Champions League). Sono invece 8 i rigori a favore in questa annata, di cui tre sbagliati (due da Giroud e uno da Theo Hernandez".

"Purtroppo stiamo prendendo rigori da tutte le parti, quest’anno sono troppi. Forse a volte abbiamo sbagliato in alcune situazioni individuali e siamo stati ingenui, in altri casi c’è stato qualcosa di esagerato nelle valutazioni arbitrali. E poi attacchiamo tanto, ma non ne prendiamo tanti. Dobbiamo farci scaltri..." le parole di Stefano Pioli dopo l'Atalanta.