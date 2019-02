Gazzetta - Dalla statistica alla tattica, la tesi di Gattuso al Master di Coverciano

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane riporta i contenuti della tesi (dal titolo "Luci e ombre nel percorso di carriera dell’allenatore") con cui Gattuso, nel 2014, ha conseguito il Master di Allenatore di Prima Categoria-Uefa Pro. Il trattato ha cinque capitoli, si occupa di statistica nella prima parte ("quanti ex calciatori del campionato italiano diventano allenatori"), e si chiude con "la scuola di Coverciano". In mezzo, Rino parla di tutto, dalla gestione motivazionale della squadra ai rapporti corretti da tenere con società e media.