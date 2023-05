Gazzetta - De Ketelaere non è incedibile: può partire con un'offerta all'altezza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' passato quasi un anno ma la sostanza non cambia, il nome di Charles De Ketelaere rimane sulla bocca di tutti quanti. Se l'anno scorso c'era eccitazione e mistero per un giovane talento, quest'anno c'è incertezza e un pizzico di delusione per ciò che non è riuscito a essere il classe 2001 nella sua prima stagione in rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport, con l'avvicinarsi del calciomercato, De Ketelaere non può essere ritenuto incedibile: infatti, se dovessero arrivare offerte all'altezza, queste verrebbero prese in considerazione dalla dirigenza rossonera.