Gazzetta - Diaz soffre la fisicità avversaria: al Milan serve un'alternativa

Quando il gioco si fa duro, o meglio... fisico, Brahim Diaz soffre. La sua struttura, infatti, lo penalizza quando si trova di fronte avversari forti dal punto di vista atletico. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è un giocatore dai piedi di seta, ma da solo non potrebbe probabilmente sostenere una intera stagione da trequartista titolare. È velocissimo ed è dotato di tecnica sopraffina, ma al Milan, per tornare al top anche in Europa, servirà qualcosa di più. Per questo Maldini e Massara, dopo aver ottenuto il ritorno in prestito di Brahim dal Real Madrid, sono ancora a caccia di un erede di Calhanoglu. È questo il nodo centrale delle prossime manovre di mercato.