La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Difficile - scrive la rosea - immaginare che resti in un piccolo Milan. Però mai dire mai, soprattutto quando si parla di Ibra. Adesso la palla passa all’amministratore delegato Ivan Gazidis, uomo di fiducia di Elliott, il quale dovrà affrontare la questione non appena il giocatore avrà fatto rientro in Italia.