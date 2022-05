Gazzetta: "Elliott per chiudere al top. RedBird per la firma veloce"

MilanNews.it

Nelle pagine dedicate al Milan, la Gazzetta dello Sport ha parlato anche della maxi-trattativa tra Elliott e RedBird per l'acquisizione del Milan. La rosea, infatti, ha titolato: "Elliott per chiudere al top. RedBird per la firma veloce". L'impostazione del club non cambierà, con il management confermato anche sotto RedBird. Il fondo americano è pronto ad accelerare, poi si penserà allo stadio.