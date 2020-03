Gazzetta - Enigma Rebic: quanto vale il suo cartellino?

Se la Serie A dovesse prolungarsi oltre il 30 giugno si creerebbero dei problemi con i giocatori in prestito. Non sarà, eventualmente, il caso di Ante Rebic, il quale è sì al Milan a titolo temporaneo, ma fino al 2021. Il problema, piuttosto, è che non è stata concordata una cifra per il riscatto. Quindi quanto vale il cartellino dell’attaccante croato, si chiede La Gazzetta dello Sport? Un enigma che rischia di condizionare il suo futuro in rossonero.