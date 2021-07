Gazzetta - Famiglia, sonno e... Pioli: ecco il decalogo di Ibra

La Gazzetta dello Sport riporta il "decalogo di Ibrahimovic", ovvero le dieci regole del campione senza età. Le motivazioni sono il motore della sua tenuta psicofisica, così come la famiglia. Poi c’è il rapporto con Pioli: alla base c’è una stima e una fiducia reciproca. Lavoro personalizzato, ma anche turnover: Ibra vorrebbe giocarle tutte, ma sa bene che non è possibile e ha accettato questa nuova - per lui - condizione. Zlatan si carica quando c’è concorrenza (l’arrivo di Giroud fabbricherà nuovi stimoli) e vive di rivalità: individuare un "nemico" sportivo è quasi vitale per lo svedese. Il decalogo prosegue con l’alimentazione (regole ferree: carni bianche, bresaola, frutta e verdure fresche), il recupero e la prevenzione: qui, ovviamente, entrano in gioco lo staff medico e i preparatori del Milan.