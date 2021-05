Gazzetta - FIGC, pronta la norma “anti-debiti”: stop al mercato per chi alza gli stipendi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIGC sarebbe pronta a varare una norma per porre rimedio alla drammatica situazione finanziaria e di indebitamento dei club; essa “imporrà il blocco dei trasferimenti per le società di A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione 2021-2022 e non prestano idonee garanzie per l’eccedenza”. Le quote saranno così pari al 100% dei costi della stagione precedente il primo anno, 90% per il secondo e 80% per il terzo.

Tale norma “anti-debiti”, che potrebbe entrare in vigore già da giugno dopo essere stata approvata in principio nel consiglio federale di ieri, potrebbe già nella giornata di venerdì potrebbe essere definita in maniera più chiara e completa.