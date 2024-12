Gazzetta - Fonseca, il Milan gli ha corrisposto una buonuscita da circa 1,7 milioni di euro

vedi letture

Il contratto di Paulo Fonseca col Milan è stato risolto dal club rossonero, sfruttando una clausola inserita in estate al momento delle firme. La versione online de La Gazzetta dello Sport riporta che a Fonseca è stata corrisposta una buonuscita da circa 1,7 milioni di euro netti. Il portoghese continuerà a vivere in Italia almeno fino a giugno visto che i suoi figli vanno a scuola nel capoluogo lombardo. Sempre che non gli venga presentata una proposta intrigrante dall'estero: visto che è formalmente libero può accettarla subito.