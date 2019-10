Gazzetta - Formazione: tridente confermato, Theo e Paquetà titolari

Due cambi rispetto alla formazione schierata contro la Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, Biglia e Paquetà giocheranno al posto di Bennacer e Calhanoglu in mezzo al campo. In realtà, le novità sarebbero tre, ma l’impiego di Leo Duarte in difesa è quasi obbligato, vista la squalifica di Musacchio. Per il resto, tutto confermato, con Theo Hernandez a sinistra, Calabria sul binario opposto e Romagnoli a completare il reparto arretrato. Kessié sarà il terzo centrocampista, mentre il tridente offensivo sarà lo stesso delle ultime partite: Leao-Piatek-Suso.