Gazzetta - Futuro Ibra, chiudere la carriera all'Hammarby non è la sua prima opzione

Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più, ma per ora il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che è in scadenza di contratto con il Milan, resta molto incerto. Negli ultimi giorni, è iniziata a circolare l'ipotesi di un suo ritorno in Svezia per chiudere la carriera all'Hammarby, club di cui è co-proprietario e con cui si sta allenando in questo periodo: secondo La Gazzetta dello Sport, questa ipotesi non è da scartare, ma al momento non è quella prioritaria in quanto vorrebbe continuare a giocare in Italia.